Війська РФ захопили вишки "Київстару" у Херсонській області

У Херсонській області російські військові захопили вишки та офісні приміщення мобільного оператора "Київстар". Зокрема, відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Додамо, що на окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей захоплені окупантами вежі використовуються для роботи місцевих операторів. Причому оператори в ОРДЛО працюють усередині українського коду "+380".

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Наразі майно цієї критичної інфраструктури знаходяться під контролем окупантів.

З початку вторгнення РФ та окупації Херсонської області, ворожі збройні формування захопили об’єкти та офісні приміщення найбільшого оператора мобільного зв’язку "Київстар".

Раніше ми повідомляли, що в Херсоні окупанти закликають місцевих до колаборації.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 54-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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