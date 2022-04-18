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Війська РФ захопили вишки "Київстару" у Херсонській області

Окупанти захопили вишки "Київстару" у Херсонській області (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Херсонській області російські військові захопили вишки та офісні приміщення мобільного оператора "Київстар". Зокрема, відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

З початку вторгнення РФ та окупації Херсонської області, ворожі збройні формування захопили об’єкти та офісні приміщення найбільшого оператора мобільного зв’язку "Київстар".

Наразі майно цієї критичної інфраструктури знаходяться під контролем окупантів.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що на окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей захоплені окупантами вежі використовуються для роботи місцевих операторів. Причому оператори в ОРДЛО працюють усередині українського коду "+380".

Раніше ми повідомляли, що в Херсоні окупанти закликають місцевих до колаборації.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 54-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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