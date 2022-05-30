Війська РФ увійшли на околиці Сєвєродонецька, вбито двох людей
Російські військові увійшли на північно-східну і південно-східну околиці Сєвєродонецька. В результаті вбито двох цивільних, ще п'ятеро отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОДА Сергія Гайдая в Telegram.
За його словами, окупанти задіяли все можливе озброєння і авіацію під час боїв за Лисичанськ і Сєвєродонецьк.
"Втім, наші військові міцно тримають оборону, щоб не допустити ворога вглиб країни. Російськими снарядами вбито двох сєвєродончан, ще п'ятеро поранені. Більшість з них – жителі одного кварталу в старому районі міста", - написав він.
За його словами, загиблі і постраждалі громадяни готували їжу у дворі, коли почався обстріл. Важкі травми отримали двоє жителів Сиротиного. Всі поранені отримали медичну допомогу і знаходяться в лікарнях Донбасу.
За словами Гайдая, за минулу добу в Сєвєродонецьку зруйновано щонайменше 12 будинків, в Лисичанську - 18, у Врубівці - 10 і Будинок культури, в Золотому - три, в Нирковому, Миколаївці, Вікторівці - по два.
За минулу добу ЗСУ відбили чотирнадцять атак російських окупантів, знищили дві артилерійські системи, одинадцять одиниць бойової броньованої техніки і десять ворожих автомобілів.
Також підрозділи протиповітряної оборони збили дві крилаті ракети і три безпілотники типу "Куб".
Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що противник штурмує Сєвєродонецьк і намагається закріпитися на зайнятих позиціях.
Крім того, окупантів відкинули від траси Лисичанськ-Бахмут, що має зробити постачання українських військ безпечнішим.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.