RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війська РФ вели наступ на декількох напрямках, але атаки були відбиті, - Генштаб

Фото: війська РФ вели наступ на трьох напрямках, але були відкинуті (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ намагалися вести наступ на Доломітне – Новолуганське і Доломітне – Семигір'я, але просування не мали, були змушені відійти. Після перегрупування відновили наступ на Вуглегірську ТЕС, бойові дії тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у становищі та діяльності підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь у прикордонних з Україною районах не помічено.

На Сіверському напрямку війська РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ поблизу Заруцького, Старикового та будівельного Сумської області.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційного удару неподалік від Мосьпанове, також здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, розсадник, Новопокровка, Протопівка, Руські Тишки та Дуванка.

На Слов'янському напрямку окупанти завдали авіаудару поблизу Богородичного. Артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Дібровно, Чепіль, Костянтинівка, Новомиколаївка, Мазанівка, Богородичне, Микільське та Гусарівка.

На Донецький напрямку ворог обстріляв райони Сіверського, Григорівки, Тетянівки, Донецького та Райгородка. Штурмові дії російських військ у напрямку Спірне-Івано-Дар'ївка українські військові успішно відбили.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів неподалік Берестового та Нью-Йорка, також здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Званівка, Семигір'я.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів ворог завдає авіаударів. Також вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Павлівка, Золота Нива, Времівка, Новопіль, Залізничне, Новояковлівка та Малинівка.

На Південнобузькому напрямку противник вів повітряну розвідку БПЛА. Обстрілював з артилерії райони населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Партизанське, Первомайське, Благодатне, Квітневе, Оленівка, Степова Долина, Олександрівка і Таврійське.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила приблизно 38 тисяч солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниГенштаб ВСУВійська РФВторгнення Росії до України