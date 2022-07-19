Війська РФ вдарили з мінометів по прикордонню Сумської області: є поранений

Російські війська ввечері 18 липня обстріляли прикордонні райони Сумської області. Ворог застосував міномети, внаслідок чого поранення отримала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВК Дмитра Живицького .

"О пів на десяту вечора вчора розпочався мінометний обстріл Білопільської громади. Було 5 прильотів, поранено одну людину. З половини другої і майже до третьої ночі по Краснопільській громаді росіяни вели обстріл з міномета, 16 прильотів", - розповів Живицький.

Нагадаємо, вчора окупанти також обстріляли шість громад Сумської області. Всього було випущено понад 150 мін і снарядів. В результаті ударів поранення отримали дві людини.

Раніше ми писали, що Держприкордонслужба останнім часом фіксує все більше обстрілів Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.