Війська РФ стоять на кордоні з Сумською областю, але сили для удару не мають, - ОВА

"Щодо питання можливого вторгнення і загрози. Дійсно, війська на кордоні з Україною є. На кордоні із Сумською областю - є. Вони постійно переміщуються, передислоковуються, їх то більше, то менше, але наразі ми не спостерігаємо такого ударного угруповання", - розповів Живицький.

Він також підкреслив, що триває робота над тим, щоб вторгнення не відбулося.

"Можете бути впевненими, що ми працюємо, військові працюють, всі працюють над тим, щоб не допустити ворога на Сумщину", - наголосив Живицький.

Очільник Сумської ОВА також додав, що людям залишати територію області не потрібно.

Нагадаємо, раніше він розповідав про те, що в області триває відновлення після наслідків наступу російських військових.

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