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Війська РФ стоять на кордоні з Сумською областю, але сили для удару не мають, - ОВА

Фото: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький (everyday.sumy)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська все ще залишаються на кордоні з Сумською областю. Однак ударного угрупування вони не мають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького під час відеозвернення.

"Щодо питання можливого вторгнення і загрози. Дійсно, війська на кордоні з Україною є. На кордоні із Сумською областю - є. Вони постійно переміщуються, передислоковуються, їх то більше, то менше, але наразі ми не спостерігаємо такого ударного угруповання", - розповів Живицький.

Він також підкреслив, що триває робота над тим, щоб вторгнення не відбулося.

"Можете бути впевненими, що ми працюємо, військові працюють, всі працюють над тим, щоб не допустити ворога на Сумщину", - наголосив Живицький.

Очільник Сумської ОВА також додав, що людям залишати територію області не потрібно.

Нагадаємо, раніше він розповідав про те, що в області триває відновлення після наслідків наступу російських військових.

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Сумская областьВійська РФВійна Росії проти України