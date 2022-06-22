Війська РФ намагаються відновити наступ на Слов'янськ, тривають бої, - Генштаб

На Сіверському напрямку російські війська з метою демонстрації присутності утримують до трьох батальйонних тактичних груп та підрозділи повітряно-десантних військ у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Противник обстріляв з мінометів і ствольної артилерії райони населених пунктів Середина-Буда, Миропілля Сумської області, а також населеного пункту Грем'яч Чернігівської області.

У харківському напрямку ворог веде повітряну розвідку з метою виявлення місць дислокації наших військ. Агресор проводив інтенсивні артилерійські обстріли українських позицій поблизу Харкова, Старого Салтова, Рубіжного та Чепіля. Крім того, армія РФ обстріляла зі ствольної і реактивної артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Українка, Петрівка, Шевелівка, Базаліївка і Прудянка.

У Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках з метою виходу на адміністративні кордони Луганської області.

Солдати і офіцери противника намагаються встановити повний контроль над Сєвєродонецьком, блокувати підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Борівське і Воронове, бойові дії тривають.

Українські воїни на напрямку Миронівка – Семигір'я відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. Також зупинили наступ у напрямку Молодіжне-Катеринівка. Ворог відійшов.

На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник веде бойові дії з метою сковування дій підрозділів ЗСУ та недопущення їх перекидання на загрозливі напрямки. Обстріляв райони населених пунктів Андріївка, Новодонецьке, Стара Українка та Гуляйполе, а також завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні наступу наших військ. Активних дій не вів. Водночас здійснював вогневий вплив зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Таврійське, Шевченкове, Киселівка, Квітневе.