Війська РФ намагаються встановити жорсткий поліцейський режим на окупованих територіях

Російські війська на Таврійському напрямку продовжують намагатися встановити посилений контроль над тимчасово окупованими територіями. Вони хочуть ввести жорсткий адміністративно-поліцейський режим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ.

"На Таврійському напрямку противник продовжує вживати заходів з посилення контролю над окупованими територіями. Проводить фільтраційні заходи, здійснює спроби впровадити жорсткий адміністративно-поліцейський режим", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Мелітополі окупанти почали полювання на тих, хто не хоче їм підкорятися. Так, представники російської комендатури міста збирають голів ОСББ та пропонують повідомляти про те, "де живуть фашисти".

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