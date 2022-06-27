Війська РФ намагаються блокувати Лисичанськ з півдня, знищено ДРГ поблизу Спірного, - Генштаб

На Волинському та Поліському ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. За наявною інформацією, керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку РФ, зокрема, в Бєлгородську область відправлена чергова партія боєприпасів об'ємом до 20 вагонів.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Крім того, продовжив обстріл цивільної та військової інфраструктури в районі Янжулівки Чернігівської області. Також окупанти завдали авіаційних ударів по населеному пункту Славгород Сумської області.

На Слобожанському напрямку війська РФ обстрілюють підрозділи сил оборони, ведуть радіотехнічну розвідку і радіоелектронну боротьбу.

На Харківському напрямку підрозділи російської армії здійснювали обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Шевелівка, Піщане, Чугуїв, Шестакове та Руська Лозова. Також підрозділи російських військ вели штурмові дії в районі населених пунктів Дементіївка та розсадник, успіху не мали, але намагалися Дистанційно минути місцевість поблизу Федорівки, Українки, Замулівки, Шестакового та перемоги.

На Слов'янському напрямку ворог зосередив зусилля в напрямку населеного пункту Долина. Зафіксовані обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богородичне, Адамівка, Хрестище, Грушуваха та Світличне. З метою поліпшення тактичного становища, ворог веде наступ в напрямку населеного пункту Мазанівка, бій триває.

На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріли позицій ЗСУ з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Клинове та Зайцеве. Удар армійської авіації зафіксовано біля Покровського. Українські воїни виявили та знешкодили диверсійно-розвідувальні групи поблизу спірного та Яковлівки, а також відбили штурм у напрямку Клинового. Ворожий наступ у районах населених пунктів Берестове та Вершина зупинено.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли позицій наших військ по ствольній та реактивній артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав авіаударів у районах населених пунктів Красногорівка, Веселе, Вугледар, Шевченко, Причистівка, Мар'їнка та Павлівка. Ворожий ракетно-авіаційний удар зафіксовано по населеному пункту Авдіївка. Поблизу Мар'їнки українські воїни знову придушили в зародку спробу ворога піти вперед.

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих рубежів. Веде розвідку, удосконалює інженерне обладнання позицій. Здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Костромка, Потьомкине, Князівка, Партизанське, Квітневе, Степова Долина. Українська авіація завдала декілька вдалих авіаударів по скупченнях ворога. У акваторії Чорного моря окупанти утримують у готовності до завдання ракетних ударів два носії високоточної зброї.