Війська РФ намагалися штурмувати Вуглегірську ТЕС, але зазнали втрат і відступили, - Генштаб

На Волинському та Поліському ознак створення наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському напрямку ворог продовжує здійснювати повітряну розвідку за допомогою БПЛА в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку війська РФ били зі ствольної і реактивної артилерії в районах населених пунктів Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, розсадник, Дементіївка, Коробочкине і Прудянка.

На Слов'янському напрямку обстріли зафіксовані недалеко від Дібрівного, Краснопілля, Чепіля, Адамівки, Грушувахи та інших.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони Краматорська, Сіверська, Григорівки, Звонівки та спірного. Противник веде штурмові дії поблизу Івано-Дар'ївки, бої тривають.

На Бахмутському напрямку війська противника ведуть бойові дії з метою створення умов для наступу на Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Зафіксовані обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Роздолівка, Білогорівка, Покровське, Нова Кам'янка, Бахмут, Вершина, Новолуганське, Зайцеве, Торецьк та інших.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Веселе, Уманське, Курахове, Новомихайлівка, Микільське, Вугледар, Золота Нива, Новопіль, Новомайорське, Полтавка, Красне, Мала Токмачка, завдав авіаударів неподалік Красногорівки та солодкого. На окремих ділянках війська РФ вдосконалять інженерне обладнання оборонних позицій.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосередив на утриманні займаних позицій. Ворог з танків, ствольної та реактивної артилерії систематично обстрілював цивільну інфраструктуру по лінії зіткнення в районах населених пунктів Апостолове, Миколаївка, Лепетиха, Червона Долина, Мураховка, Благодатне, Прибузьке та Лимани.