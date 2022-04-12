Війська РФ не припиняють обстрілювати ядерну установку "Джерело нейтронів"

У Харкові російські окупанти не припиняють обстрілювати ядерну установку "Джерело нейтронів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держатомрегулювання.
Повідомляється, що росіяни на постійній основі обстрілюють та бомбардують територію інституту, на якій розташована ЯПУ "Джерело нейтронів". Це відбувається з початку військового вторгнення Росії на територію України.
Додають, що інфраструктура інституту уже дуже серйозно постраждала, а саме:
Також установку перевели у глибокий підкритичний стан. Зовнішнє електропостачання відсутнє. Фахівці контролюють стан "Джерела нейтронів" лише на обмеженому рівні.
Окрім того, показники мобільного дозиметра показують, що радіаційний фон на майданчику перебуває у межах норми. Проте попереджають, що можливість нових пошкоджень ЯПУ "Джерело нейтронів" залишається на високому рівні.
Раніше ми повідомляли, що інтенсивність обстрілів Харкова зросла, розширилася географія бомбардувань.
Також ми писали, що окупанти обстріляли селище в Харківській області, є жертви.
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