RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війська РФ не припиняють обстрілювати ядерну установку "Джерело нейтронів"

Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові російські окупанти не припиняють обстрілювати ядерну установку "Джерело нейтронів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держатомрегулювання.

Повідомляється, що росіяни на постійній основі обстрілюють та бомбардують територію інституту, на якій розташована ЯПУ "Джерело нейтронів". Це відбувається з початку військового вторгнення Росії на територію України.

Додають, що інфраструктура інституту уже дуже серйозно постраждала, а саме:

  • система зовнішнього енергопостачання установки;
  • система кондиціювання системи охолодження клістронної галереї лінійного прискорювача електронів;
  • будівля (безпосередньо ядерної установки, помпової та градирень, а також лабораторії ізотопів).

Також установку перевели у глибокий підкритичний стан. Зовнішнє електропостачання відсутнє. Фахівці контролюють стан "Джерела нейтронів" лише на обмеженому рівні.

Окрім того, показники мобільного дозиметра показують, що радіаційний фон на майданчику перебуває у межах норми. Проте попереджають, що можливість нових пошкоджень ЯПУ "Джерело нейтронів" залишається на високому рівні.

Раніше ми повідомляли, що інтенсивність обстрілів Харкова зросла, розширилася географія бомбардувань.

Також ми писали, що окупанти обстріляли селище в Харківській області, є жертви.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВторгнення Росії до УкраїниВійна в Україні