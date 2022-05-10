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Війська РФ відкрили вогонь по Сумській області: під ударом район Білопілля

Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Армія Росії, яка зосередила свої позиції на кордонах з Україною, знову обстріляла Сумську область. Цього разу під ударом ворога - Білопільська громада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Білопільську громаду обстріляли з систем залпового вогню, які розташовані на території Росії. Втрат немає, пошкодження уточнюються", - повідомив Живицький.

Нагадаємо, увечері 9 травня російські окупанти обстріляли Сумську область. Під удар потрапили Новослобідська та Ворожбянська громади.

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