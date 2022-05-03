Війська РФ обстріляли Сумську область системами залпового вогню та мінометами

Увечері 3 травня Сумську області двічі обстріляли з території Росії. Ворог застосував реактивні системи залпового вогню та міномети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

Після 18:00 на околиці одного з селищ Шосткинського району прикордоники зафіксували розриви 8 ракет, випущених з російської території ракетними системами залпового вогню.

Нагадаємо, сьогодні, 3 травня російські війська знову вчинили провокацію на кордоні з Україною в Сумській області. Окупанти відкрили вогонь по Глухівській громаді.

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