Росія знову відкрила провокаційний вогонь на кордоні Сумської області, - голова ОВА

Сьогодні, 3 травня російські війська знову вчинили провокацію на кордоні з Україною в Сумській області. Окупанти відкрили вогонь по Глухівській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Росія вкотре вчинила провокацію на кордоні Сумщини. Близько 12 години зі сторони ворога відкрили вогонь з мінометів по території Глухівської громади. Подробиці згодом", - написав він.

Нагадаємо, нещодавно глава Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що найближчим часом варто чекати провокацій з боку Російської Федерації з використанням безпілотних літаючих об'єктів.

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