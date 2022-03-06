Російські війська обстріляли Рубіжне: пошкоджені ж/д дорога і житлові будинки
Фото: російські війська обстріляли Рубіжне (wikipedia.org)
Російські окупаційні війська обстріляли місто Рубіжне Луганської області. В результаті обстрілу зруйновано ділянку залізничного полотна в районі залізничного переїзду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОДА Сергія Гайдая в Facebook.
"Обстріляли Рубіжне. Попадання в житлові будинки: вул. Слов'янська 21, Маяковського 7, Матросова 16. Горить фура на вул. заводській 27 р-н АЗС", - написав він.
За словами Гайдая, інформація про постраждалих уточнюється.
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