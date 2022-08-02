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Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області: зафіксовано 14 прильотів

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Сум, Вівторок 02 серпня 2022 10:40
Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області: зафіксовано 14 прильотів Фото: війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 2 серпня завдали мінометного удару по трьох громадах у Сумській області. Всього було зафіксовано 14 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Ніч у Сумській області була тихою. А ранок знову почався з мінометних обстрілів. Тричі за ранок росіяни відкрили вогонь по Есманській, Середино-Будській та Юнаківській громадах. Всі обстріли почалися близько сьомої ранку. Всього 14 прильотів", - повідомив він.

Нагадаємо, російська армія в ніч на 2 серпня обстріляла Дніпропетровську область. Під ударами були Синельниківський та Криворізький райони.

Крім того, цієї ночі потужні вибухи прогриміли в Миколаєві. За попередніми даними, одна людина отримала поранення.

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Сумская область Війна в Україні Російська Федерація
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