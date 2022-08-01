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Війська РФ нарощують ударне угруповання на Криворізькому напрямку, - ОК "Південь"

Фото: окупанти нарощують військове угруповання на Криворізькому напрямку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупанти почали нарощувати своє військове угруповання на Криворізькому напрямку з метою недопущення прориву ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

В оперативному командуванні "Південь" не виключають надалі створення на базі перекинутих на дану ділянку російських військ ударних угруповань.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулої ночі російські військові випустили по Нікополю та Червоногригорівській громаді близько 80 снарядів.

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