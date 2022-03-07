RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Війська РФ завдали транспортній інфраструктурі України шкоди на понад 10 млрд доларів

Автор: Світлана Мащенко

Українська транспортна інфраструктура зазнала руйнувань на понад 10 млрд доларів за неповних два тижні війни з РФ. Йдеться про дороги, мости, залізницю, обладнання аеропортів.

Про це розповів в телемарафоні міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"На кінець минулого тижня ми підрахували ті збитки, які стосуються виключно транспортної інфраструктури. Це ми говоримо про дороги, мости, залізницю і те обладнання, яке було пошкоджено при обстрілах наших аеропортів. От на кінець минулого тижня ця цифра перевищувала 10 млрд доларів", - заявив міністр.

За словами Кубракова, більшість пошкоджених об'єктів Україна зможе відновити за протягом одного року, а от великі та комплексні об'єкти будуть відновлені строком до двох років.

Раніше ми писали, що окупант перекидає авіацію до Білорусі, плануючи нові удари по містах України.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України