Війська РФ можуть змінити напрямок наступу на сході, щоб відвернути увагу ЗСУ,- ISW

Окупанти можуть змінити пріоритет наступу на північному сході Донецької області, щоб відвернути увагу ЗСУ від контрнаступальних дій на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW .

Війська РФ, мабуть, згорнули наступальні дії на схід від Сіверська і проводили обмежені наземні атаки, значною мірою покладаючись на артилерійські обстріли прилеглих населених пунктів.

Однак з 11 серпня російські сили збільшили кількість обмежених наземних атак у Сіверському районі. Ці удари, поряд з триваючими атаками в напрямку Бахмута, можуть являти собою спробу відвернути українську техніку і особовий склад на лінію Бахмут-Сіверськ, відсунувши увагу командування від критичних районів на півдні, де українські війська проводять ефективні контратаки і, можливо, створюють умови для переходу в контрнаступ.

Російські сили можуть сподіватися змістити тактичний фокус з півдня, щоб зменшити тиск на свої власні операції.