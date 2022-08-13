Війська ППО України знищили ворожий штурмовик і чотири БПЛА

За минулу добу українські війська знищили чотири безпілотники типу "Орлан-10" і один штурмовик Су-25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook-сторінку Об'єднаних сил.

Як повідомлялося, ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 200 російських окупантів. Загалом РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні вже близько 43 400 своїх військових убитими.

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