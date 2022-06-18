Після війни ветеранів в Україні розділять на категорії: що відомо

"Нам, як державі, важливо змодерувати процес таким чином, щоб перехід від захисника до годувальника був плавним і комплексним, і людина отримала інструменти для свого розвитку", - наголосила Юлія Лапутіна.

За її словами, це, зокрема:

отримання нової цивільної освіти;

психологічна реабілітація;

розвиток ветеранського підприємництва.

"Після перемоги ми маємо бути готовими прийняти другий фронт - економічний. І зробити так, щоб наші захисники, які підуть у цивільний сектор, розвивали економіку України, а ми їх підтримували і надавали для цього відповідні інструменти", - додала вона.