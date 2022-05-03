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Через війну в Україні вперше за 10 років подорожчає японський фастфуд

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Токіо, Вівторок 03 травня 2022 04:23
Через війну в Україні вперше за 10 років подорожчає японський фастфуд Соба (Фото: spoon.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Кілька японських виробників гречаної локшини соба швидкого приготування вперше за майже десятиліття підвищать ціни на свою масову продукцію через зростання цін на сировину, яка викликана вторгненням Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Значна частина гречаної крупи, з якої виготовляється соба, імпортується, зокрема, з Росії. Російську гречку все ще можна імпортувати, але перебої з доставкою ускладнюють закупівлі. Вперше за десять років виробникам соба доведеться на 10-15% збільшити ціни на свою продукцію.

За даними Японської асоціації соба, в 2020 році Японія виробила тільки 42% своєї потреби в гречці. За даними Міністерства сільського господарства, цей розрив заповнюється за рахунок імпорту гречки з Китаю, Росії. Введені проти РФ санкції також ускладнили багато фінансових операцій, зокрема процес оплати продукції.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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