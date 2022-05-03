Через війну в Україні вперше за 10 років подорожчає японський фастфуд
Кілька японських виробників гречаної локшини соба швидкого приготування вперше за майже десятиліття підвищать ціни на свою масову продукцію через зростання цін на сировину, яка викликана вторгненням Росії в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Значна частина гречаної крупи, з якої виготовляється соба, імпортується, зокрема, з Росії. Російську гречку все ще можна імпортувати, але перебої з доставкою ускладнюють закупівлі. Вперше за десять років виробникам соба доведеться на 10-15% збільшити ціни на свою продукцію.
За даними Японської асоціації соба, в 2020 році Японія виробила тільки 42% своєї потреби в гречці. За даними Міністерства сільського господарства, цей розрив заповнюється за рахунок імпорту гречки з Китаю, Росії. Введені проти РФ санкції також ускладнили багато фінансових операцій, зокрема процес оплати продукції.
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