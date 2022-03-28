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Через війну в Україні: у Росії забороняють мультсеріал "Масяня"

Новость на русском →
Понеділок 28 березня 2022 07:06
Через війну в Україні: у Росії забороняють мультсеріал "Масяня" Кадр з мультсеріалу "Масяня" (Фото: скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Роскомнадзор заблокував сайт, на якому зберігаються всі випуски мультсеріалу "Масяня". Причина блокування криється в змісті останнього випуску, в якому демонструються кадри зруйнованих українських міст, відео обстрілів та ін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook автора мультсеріалу Олега Куваєва.

Сайту mult.ru блокується на підставі рішення Генпрокуратури РФ, але його поки немає в реєстрі заборонених сайтів Роскомнадзора. В останньому епізоді Масяня разом з іншими героями мультфільму обговорюють події в Україні та дивляться новини з актуальними кадрами обстрілів, зруйнованих українських міст та ін. В кінці епізоду Масяня приходить до президента Росії Володимира Путіна, називає його нацистом, і підносить йому в подарунок японський меч для самогубства.

Війна Росії проти України триває тридцять три дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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