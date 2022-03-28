Через війну в Україні: у Росії забороняють мультсеріал "Масяня"

Роскомнадзор заблокував сайт, на якому зберігаються всі випуски мультсеріалу "Масяня". Причина блокування криється в змісті останнього випуску, в якому демонструються кадри зруйнованих українських міст, відео обстрілів та ін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook автора мультсеріалу Олега Куваєва.

Сайту mult.ru блокується на підставі рішення Генпрокуратури РФ, але його поки немає в реєстрі заборонених сайтів Роскомнадзора. В останньому епізоді Масяня разом з іншими героями мультфільму обговорюють події в Україні та дивляться новини з актуальними кадрами обстрілів, зруйнованих українських міст та ін. В кінці епізоду Масяня приходить до президента Росії Володимира Путіна, називає його нацистом, і підносить йому в подарунок японський меч для самогубства.