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Через війну свої домівки покинули 11,4 млн українців, - ООН

Фото: через війну свої домівки покинули 11,4 млн українців (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

З початку повномасштабного вторгнення Росії свої домівки залишили 11,4 млн українців. З країни вже виїхали 4,4 млн громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

За інформацією ООН, 90% тих, хто виїхав - жінки та діти.

При цьому 7,1 млн осіб вважаються внутрішньо переміщеними особами, тобто залишилися в країні, але були змушені виїхати з власного будинку. Кожна друга переміщена сім'я має дітей.

Вказано, що більшість біженців вирушили до Польщі (понад 2,6 млн), Румунії (більш як 670 тисяч) та Молдови (більш як 405 тисяч). Після чого, як уточнюють в ООН, багато хто вирушив далі в країни Заходу.

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 45-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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