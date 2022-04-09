Через війну свої домівки покинули 11,4 млн українців, - ООН

За інформацією ООН, 90% тих, хто виїхав - жінки та діти.

При цьому 7,1 млн осіб вважаються внутрішньо переміщеними особами, тобто залишилися в країні, але були змушені виїхати з власного будинку. Кожна друга переміщена сім'я має дітей.

Вказано, що більшість біженців вирушили до Польщі (понад 2,6 млн), Румунії (більш як 670 тисяч) та Молдови (більш як 405 тисяч). Після чого, як уточнюють в ООН, багато хто вирушив далі в країни Заходу.

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