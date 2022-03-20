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Через війну Росії проти України свої домівки покинули 10 млн українців, - ООН

Фото: через війну Росії проти України свої домівки покинули 10 млн українців (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українці залишають свої домівки через руйнівну війну Росії проти України. Таких вже нараховується 10 млн людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді в Twitter.

"Війна в Україні настільки нищівна, що 10 мільйонів людей втекли - або всередині країни, або як біженці за кордон", - написав він.

Зазначимо, РБК-Україна створило підбірку корисних посилань для українців за кордоном, де можна дізнатися про роботу, житло та допомогу.

Нагадаємо, війна Росії проти України триває 25-й день. Стало відомо, як пройшла ця ніч у різних регіонах нашої країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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