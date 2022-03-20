Через війну Росії проти України свої домівки покинули 10 млн українців, - ООН

"Війна в Україні настільки нищівна, що 10 мільйонів людей втекли - або всередині країни, або як біженці за кордон", - написав він.

Зазначимо, РБК-Україна створило підбірку корисних посилань для українців за кордоном, де можна дізнатися про роботу, житло та допомогу.

Нагадаємо, війна Росії проти України триває 25-й день. Стало відомо, як пройшла ця ніч у різних регіонах нашої країни.

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