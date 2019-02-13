Через війну на Донбасі 3,5 млн людей знадобиться гуманітарна допомога в 2019, - ООН

У 2018 році допомогу ООН було надано 1,3 млн українців, які постраждали від воєнних дій

В результате военного конфликта на востоке Украины в 2019 году 3,5 миллиона людей потребуется гуманитарная помощь. Об этом заявила помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине, передает РБК-Украина.

Мюллер также напомнила, что с начала военных действий на Донбассе 1,5 млн человек оказались перемещенными внутри страны.

"Гражданские лица до сих пор платят самую высокую цену. Более 3300 человек погибли и приблизительно 9 тысяч с начала конфликта получили ранения. 1,5 млн человек оказались перемещенными внутри страны. В 2019 году 3,5 миллионам людей потребуется гуманитарная помощь и защита", - сказала помощник генсека ООН.

Она подчеркнула, что многие нуждающиеся в помощи - пожилые люди, женщины и дети.

"Для большинства из них последствия конфликта лишь усугубляются", - отметила Мюллер.

Она также сообщила, что в 2018 году помощь ООН была оказана 1,3 млн граждан на Донбассе, которые пострадали от военных действий.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия на протяжении четырех лет нарушает минские соглашения. Он напомнил, что четыре года назад РФ подписала комплекс мер по выполнению минских соглашений, который содержал пункт о прекращении огня 14 февраля, однако спустя неделю Россия и подчиненные ей силы захватили Дебальцево.