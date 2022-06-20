Війну проти України вже відчули мільйони африканських родин, - Зеленський

Він зазаначив, що ця ситуація демонструє, наскільки все повʼязано у світі.

"Одна війна у Європі, а саме - намагання Росії захопити нашу землю й перетворити Україну на колонію Росії стала причиною того, що всюди погіршується доступ до продовольства й зростає загроза голоду", - заявив Зеленський.

Він додав, щоб не було голоду, повинні закінчитися й намагання таких держав, як Росія, повернутися до загарбницької політики колоніалізму.

"Час імперій минув. Люди мають право просто жити й мати все для життя", - сказав глава української держави.