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Війну проти України вже відчули мільйони африканських родин, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Війна Росії проти України може здаватися декому дуже далекою від країн Африканського Союзу. Але ціни на продовольство, які зростають катастрофічно, вже занесли її додому до мільйонів африканських родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського у його зверненні до Африканського союзу.

Він зазаначив, що ця ситуація демонструє, наскільки все повʼязано у світі.

"Одна війна у Європі, а саме - намагання Росії захопити нашу землю й перетворити Україну на колонію Росії стала причиною того, що всюди погіршується доступ до продовольства й зростає загроза голоду", - заявив Зеленський.

Він додав, щоб не було голоду, повинні закінчитися й намагання таких держав, як Росія, повернутися до загарбницької політики колоніалізму.

"Час імперій минув. Люди мають право просто жити й мати все для життя", - сказав глава української держави.

Нагадаємо, Росія болкує українські порти з продовльством. Через це виникли проблеми з продуктами у багатьох країнах, куди раніше Україна відправляла своє збіжжя, зокрема і в Африці.

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Володимир Зеленський