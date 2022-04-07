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Війну за Харків вони програли. Синєгубов назвав складові успішної оборони міста

Фото: Олег Синєгубов (facebook.com/synegubov.oleg)
Автор: Антон Федорців

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов упевнений, що головне місто регіону вдалося відстояти завдяки співпраці фронту та тилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Факти ICTV".

Синєгубов назвав спільні дії волонтерів і Збройних сил запорукою перемоги над РФ. За його словами, саме перебування на рідній землі додає сил захисникам міста.

"Можу впевнено сказати – війну за Харків вони програли. Харків – це Україна. Ми впевнені в наших Збройних силах! Харкову скільки там давали? 72 години, чи 5 годин, щоб його взяти? Дійсно, Харків показав свою силу, ЗСУ показали свою силу, інші підрозділи – Національна гвардія, Національна поліція", – заявив очільник області.

До слова, українські прикордонники знищили пункт забезпечення окупантів на Харківщині.

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