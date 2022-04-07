Війну за Харків вони програли. Синєгубов назвав складові успішної оборони міста

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов упевнений, що головне місто регіону вдалося відстояти завдяки співпраці фронту та тилу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Факти ICTV".
Синєгубов назвав спільні дії волонтерів і Збройних сил запорукою перемоги над РФ. За його словами, саме перебування на рідній землі додає сил захисникам міста.
"Можу впевнено сказати – війну за Харків вони програли. Харків – це Україна. Ми впевнені в наших Збройних силах! Харкову скільки там давали? 72 години, чи 5 годин, щоб його взяти? Дійсно, Харків показав свою силу, ЗСУ показали свою силу, інші підрозділи – Національна гвардія, Національна поліція", – заявив очільник області.
До слова, українські прикордонники знищили пункт забезпечення окупантів на Харківщині.
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