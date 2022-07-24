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На сході України нещодавно загинули два американці, - CNN

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Київ, Неділя 24 липня 2022 00:49
На сході України нещодавно загинули два американці, - CNN Фото: на сході України нещодавно загинули два американці (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На сході України нещодавно загинули два американці. Інформацію про їхню смерть підтвердили в Держдепартаменті США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Представник Держдепартаменту не повідомив ніяких подробиць про осіб або обставин їх смерті, але сказав, що їх представники підтримують зв'язок з сім'ями і надають всю можливу консульську допомогу.

Американський дипломат також зазначив, що, як правило, уряд США зв'язується з Центральним агентством з розшуку Міжнародного Комітету Червоного Хреста з приводу пошуку зниклих безвісти й загиблих.

Як повідомлялося, під час війни в Україні загинув і громадянин Іспанії. Іспанцеві було 22 роки і він був родом з містечка Манакор, розташованого на острові Майорка.

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