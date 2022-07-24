На сході України нещодавно загинули два американці, - CNN

На сході України нещодавно загинули два американці. Інформацію про їхню смерть підтвердили в Держдепартаменті США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Представник Держдепартаменту не повідомив ніяких подробиць про осіб або обставин їх смерті, але сказав, що їх представники підтримують зв'язок з сім'ями і надають всю можливу консульську допомогу.

Американський дипломат також зазначив, що, як правило, уряд США зв'язується з Центральним агентством з розшуку Міжнародного Комітету Червоного Хреста з приводу пошуку зниклих безвісти й загиблих.