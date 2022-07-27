На війні загинув 28-річний льотчик-герой

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Нижньовербізької сільської ради.

"З сумом можемо офіційно сповістити, що 26 липня, захищаючи небо України, загинув Олександр Васильович Кукурба, 1994 р. н., уродженець с. Верхній Вербіж Нижньовербізької територіальної громади Івано-Франківської області — український військовослужбовець, майор, начальник розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України, Герой України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, днями в Україні під час бойових дій загинув громадянин Канади. Інформацію про це підтвердили у Міністерстві закордонних справ країни.

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