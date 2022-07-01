Війна може вийти за межі України, - глава МЗС Фінляндії

"Звичайно, така ймовірність є. І тому зараз так важливо підтримувати Україну", - сказав Хаавісто.

На запитання, чи зможе Україна виграти війну, Хаавісто сказав: "Вони можуть зберегти ситуацію, і в цьому сенсі вони можуть виграти цю битву. Я думаю, що вони, звичайно, морально на високому рівні. Вони дуже згуртовані".



"Їм потрібна наша підтримка", - додав він.