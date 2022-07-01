Війна може вийти за межі України, - глава МЗС Фінляндії
Фото: Пекка Хаавісто, глава МЗС Фінляндії (wikipedia.org)
Війна може опинитися за межами України. Це цілком ймовірно.
Про це заявив глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Звичайно, така ймовірність є. І тому зараз так важливо підтримувати Україну", - сказав Хаавісто.
На запитання, чи зможе Україна виграти війну, Хаавісто сказав: "Вони можуть зберегти ситуацію, і в цьому сенсі вони можуть виграти цю битву. Я думаю, що вони, звичайно, морально на високому рівні. Вони дуже згуртовані".
"Їм потрібна наша підтримка", - додав він.
Нагадаємо, північноатлантичний альянс запросив Фінляндію і Швецію стати членами НАТО.
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