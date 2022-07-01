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Війна може вийти за межі України, - глава МЗС Фінляндії

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Україна, П'ятниця 01 липня 2022 19:50
Війна може вийти за межі України, - глава МЗС Фінляндії Фото: Пекка Хаавісто, глава МЗС Фінляндії (wikipedia.org)
Автор: Євгеній Прокопенко

Війна може опинитися за межами України. Це цілком ймовірно.

Про це заявив глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Звичайно, така ймовірність є. І тому зараз так важливо підтримувати Україну", - сказав Хаавісто.

На запитання, чи зможе Україна виграти війну, Хаавісто сказав: "Вони можуть зберегти ситуацію, і в цьому сенсі вони можуть виграти цю битву. Я думаю, що вони, звичайно, морально на високому рівні. Вони дуже згуртовані".

"Їм потрібна наша підтримка", - додав він.

Нагадаємо, північноатлантичний альянс запросив Фінляндію і Швецію стати членами НАТО.

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