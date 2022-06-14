Війна в Україні може затягнутися на 10 років, - CNBC

Аналітики вважають, що захоплення росіянами Сєвєродонецька виглядає все більш вірогідним. У разі окупації міста разом з Лисичанськом окупанти отримають повний контроль над Луганською областю. Якщо росіяни досягнуть успіху на цьому напрямку, вони, ймовірно, перемістять увагу на Донецький регіон, близько половини якого вже окуповано.

Директор зі стратегії, технологій та контролю над озброєннями в Міжнародному інституті стратегічних досліджень Вільям Альберке вважає, що є ймовірність того, що російська лінія оборони десь впаде. Тоді окупантам доведеться стягувати війська з Сєвєродонецького фронту і направляти їх на північ, до Харкова чи Херсона.

Альберке висловив побоювання, що якщо Україна не зможе зруйнувати частину російської лінії, почне відштовхувати їхню армію, це змусить країну-агресора ще більше зменшити її територіальні амбіції. Тоді може виникнути "напівпостійний заморожений конфлікт, який триває десятиліття чи більше".