Війна в Україні повернула питання оборони в порядок денний НАТО, - Меркель

Питання оборони знову повернулося в порядок денний країн-членів НАТО через війну в Україні та російську окупацію Криму. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель у своєму щотижневому відеозверненні, розміщеному на сайті федерального уряду.

За словами Меркель, через війну в Україні та окупацію Криму тема національної оборони та оборони НАТО знову виявилась у центрі уваги. Також вона додала, що для забезпечення безпеки Збройні сили Німеччини потребують у відповідного фінансування.

"Через війну в Україні та анексію Криму тема оборони знову повернулася в порядок денний. Збільшення оборонних витрат слугує на користь Бундесверу (ЗС Німеччини - ред.) і тим самим нашій безпеці", - вважає вона.

Німецький канцлер наголосила, що НАТО є "центральним стовпом" європейської безпеки, тому країни-учасниці альянсу повинні взяти на себе більше відповідальності по забезпеченню безпеки в НАТО.

"Зрозуміло, стає все ясніше, що ми, європейці, європейські країни - члени НАТО, в майбутньому повинні взяти на себе більше відповідальності", - сказала Меркель.

Нагадаємо, раніше президент Франці Еммануель Макрон в одному з інтерв'ю заявив, що, на його думку, НАТО знаходиться в коматозному стані через повну відсутність координації стратегічних рішень між США і країнами-членами альянсу.

У відповідь на такі слова французького президента Меркель заявила, що учасники НАТО не повинні виступати з критикою на адресу своїх союзників, навіть якщо виникають певні спірні ситуації один між одним.