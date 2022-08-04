Війна в Україні - квіточки. Зеленський розповів, що чекає світ у випадку перемоги Росії

"Якщо Путін переможе у цій війні - це початок третьої світової війни. Я в цьому впевнений. Великі автократії світу почнуть робити те саме. У світі буде хаос", - каже він.

За словами президента, спровокована продовольча небезпека, спровокована енергокриза, спровокована війна Росією - "це початок, це квіточки, у порівнянні з тим, що буде".

"Не дай Боже, щоб Росія перемогла у цій війні. Скільки можна наступати на ці граблі?" - додав Зеленський.