Війна в Україні: в МВС назвали головні сьогоднішні цілі Путіна

Президент Російської Федерації Володимир Путін планує досягти двох цілей сьогодні під час війни. Одна з них - захопити Маріуполь, інша ж - оточити українських військових на Донбасі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка в ефірі "Україна 24".
"Для нього зараз одна з головних цілей - Маріуполь, який знаходиться в блокаді і там зараз найскладніша і найважча ситуація. Але я знаю, що там ніхто не здасться. Питання лише у тому, щоб там було достатньо боєприпасів. Друге питання - спроба російських фашистів оточити наше групування на Донбасі. Тобто вийти з-під Харкова, з-під Запоріжжя та з'єднатися в районі десь Павлограда. Але цього також не буде. Ми маємо достатньо сил, щоб цього не допустити", - заявив Геращенко.
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