RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Війна в Україні буде "божевіллям", - Папа Римський Франциск

Автор: Марія Кучерявець

Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні стане "божевіллям". Він висловив сподівання, що напруженість у відносинах між Києвом та Москвою буде подолана шляхом багатостороннього діалогу, зокрема, завдяки нормандському формату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

З відповідною заявою він виступив сьогодні, 9 лютого на загальній аудієнції в Ватикані.

"Давайте й надалі молити Бога про мир, щоб через серйозний діалог можна було подолати напруженість та загрозу війни і щоб переговори в нормандському форматі сприяли досягненню цієї мети. І давайте не забуватимемо, війна - це безумство" - сказав понтифік.

Нагадаємо, раніше Папа Римський закликав не допустити, аби в Україні поширювалися "метастази" конфлікту.

Додамо, в МЗС України оцінили загрозу нового вторгнення Росії в Україну, там заявили, що ситуація біля кордонів країни не змінилась.

При цьому у Міноборони запевняють, що можливість значної ескалації з боку Росії продовжує оцінюватися як низька.

Читайте РБК-Україна в Google News
Папа римськийВторгнення Росії до України