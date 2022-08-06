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Війна Росії з Україною вступає в нову фазу, - британська розвідка

Фото: війна вступає в нову фазу на півдні України (Getty Image)
Автор: Олександр Білоус

Російські сили концентруються на півдні в очікуванні контрнаступу України або в рамках підготовки до можливого наступу. Довгі колони російських військових вантажівок, танків, артилерії та іншого озброєння продовжують віддалятися від українського Донбасу і прямують на південний захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

"Війна Росії з Україною ось-ось вступить в нову фазу, коли найзапекліші бої перемістяться на лінію фронту протяжністю приблизно 350 км, що простягнулася на південний захід від Запоріжжя до Херсона паралельно річці Дніпро", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, є інформація про переміщення техніки з окупованих Росією Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та з материкової частини Росії через Керченський міст до Криму.

Батальйонно-тактичні групи (БТГ), що налічують від 800 до 1000 військовослужбовців, були перекинуті в Крим і майже напевно будуть використовуватися для підтримки російських військ в Херсонській області. Крім того, 2 серпня в Крим була перекинута Нова БТГ, також йде передислокація БТГ зі Східного угруповання військ. Швидше за все, найближчими днями вони будуть відправлені в Херсонську область, вважають в Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, українські сили зосереджують свої удари на мостах, складах боєприпасів і залізничних коліях, які все частіше наносяться в південних областях України. Цілі включають стратегічно важливу залізничну гілку, яка пов'язує Херсон з окупованим Росією Кримом, щоб спробувати вплинути на здатність Росії поповнити запаси.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, дії російських окупантів підірвали безпеку Запорізької АЕС. Російські сили діють в районах, прилеглих до електростанції, і використовують артилерійські підрозділи, що базуються в цих районах, для обстрілів української території на західному березі Дніпра.

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