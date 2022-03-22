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Війна Росії проти України забрала життя 117 дітей

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Київ, Вівторок 22 березня 2022 08:58
Війна Росії проти України забрала життя 117 дітей Фото: війна Росії проти України забрала життя 117 дітей (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні загинули 117 дітей. Отримали поранення понад 155.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними відомства, найбільше постраждало дітей у Київській - 58, Харківській - 40, Чернігівській - 31, Донецькій - 30, Миколаївський - 24, місті Києві - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 і Сумській - 14 областях.

Так, у Херсонській області російський танк розстріляв авто, де перебувала сім'я з двома дітьми. Родина кричала, що вони цивільні, махали білим прапором, але марно. Батьки та 9-річна дівчинка загинули, 17-річний хлопець отримав поранення.

Внаслідок обстрілу с. Костянтинівка Миколаївського району Миколаївської області на території СТ "Південний Буг" зруйновано будинки, під їх завалами виявлено обгорілі тіла 3 осіб, серед яких 7-річна дитина.

Вчора окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з дітьми з Маріуполя. Чотири дитини доставлені до лікарні. Троє дітей потрапили під обстріл в Пологівському районі Запорізької області, ще одна дитина - в с. Каменському. Двоє дітей в тяжкому стані.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 548 закладів освіти, 72 з яких зруйновано повністю. Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та в місті Києві.

Крім того, зазнали руйнувань понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

Прокурори наголошують, що ці дані не є остаточними, з огляду на відсутність можливості огляду місць обстрілу в місцях, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.

Війна РФ проти України триває вже 27-й день. Детальніше про те, що відбувається в країні в текстовому онлайні РБК-Україна.

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