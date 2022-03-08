Війна Росії проти України викликала різку зміну курсів валют по всьому світу

Євро піднявся до 1,0859 долара, але не надто далеко пішов від мінімуму понеділка в 1,0806 долара. Єдина валюта впала на 4% по відношенню до долара після того, як Росія вторглася в Україну, де бойові дії не слабшають.

Російсько-українські мирні переговори просунулися незначно, і хоча опір Німеччини забороні на імпорт російських енергоносіїв призвело до зниження ф'ючерсів на нафту з 14-річного максимуму понеділка, аналітики очікують, що шок пропозиції збережеться і зашкодить економічному зростанню.

Фунт стерлінгів, який постраждав разом з євро, також знаходиться 16-місячного мінімуму, досягнутого в понеділок, коли в останній раз він торгувався на рівні 1,3121 за долар.

Крім параболічного ралі сировинних товарів, війна і західні санкції підірвали російські активи: рубль впав до рекордно низького рівня в 160 за долар в нестійкій офшорній торгівлі в понеділок.

Сировинні товари і валюти експортерів у вівторок призупинилися, оскільки австралійський і новозеландський долари ще більше відступили від чотиримісячних піків понеділка. Трейдери починають турбуватися, що в довгостроковій перспективі захмарні ціни на сировинні товари стануть перешкодою для світового зростання.

В останній раз австралійський долар був на рівні 0,7290 долара, що приблизно на півтора цента нижче максимуму понеділка.

Криптовалюти трималися в діапазонах, а біткойн стабілізувався на рівні 38 342 доларів.