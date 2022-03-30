Росія перекидає в Україну війська з Абхазії та Південної Осетії, - Генштаб ЗСУ

Угрупованням Об'єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках відбито чотири атаки російських окупантів. Нашими воїнами знищено сім танків, сім одиниць броньованої, дві одиниці автомобільної техніки та протитанкове знаряддя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

За наявною інформацією, Збройні Сили РФ продовжують відчувати проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом. З метою комплектування Збройних сил Росії, з окупованих територій Грузії, на територію України були перекинуті підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південна Осетія) і 7-а (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу.

Від 4-ї військової бази було сформовано і відправлено в Україну три БТГр загальною чисельністю до 1200 осіб російських і осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб.

На тимчасово зайнятих ворогом територіях Запорізької та Херсонської областей ворог продовжує вчиняти протиправні дії щодо місцевого населення. Так, в населеному пункті Велика Білозерка, російські підрозділи розосередилися по всьому населеному пункту і розмістили техніку між житловими будинками. У місті Мелітополь загарбники на підступах до міста обладнали блокпости і посилили перепускний режим.