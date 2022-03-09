Війна Росії проти України: ситуація в регіонах на ранок 9 березня

Київська область

Противник намагався вночі зайти в Ірпінь. Атаку відбили. По Борисполю ввечері було завдано ракетного удару. Одна ракета була знищена, одна влучила в технічні приміщення аеропорту. Є поранені. За ніч кілька тривог авіаударів. Область готується до евакуації з гарячих точок.

Кіровоградська область

В області спокійно. Ніч без сирен.

Волинська область

Ніч була спокійною.

Херсонська область

Херсон: ніч пройшла відносно спокійно.

Житомирська область

Увечері і вночі було два авіаудари. У Житомирі зруйновано будівлю гуртожитку, попередньо також потрапляння в одне з підприємств міста (уточнюється). Бомбардування Малина - зруйновано кілька приватних будинків. За попередніми даними в результаті авіаційних ударів загинули 9 осіб.

Запорізька область

Ворог намагається поновити наступ, здійснюючи перегрупування військ для подальшого наступу в напрямку Запоріжжя. Основні зусилля окупантів зосереджуються на створенні умов для захоплення, але темпи просування знижені, особовий склад окупанта деморалізований.

Рівненська область

Ніч була спокійною.

Вінницька область

Тихо.

Хмельницька область

Ніч була відносно спокійною.

Тернопільська область

У регіоні тихо.

Черкаси

Ніч була спокійною.

Львівська область

Теж спокійно.

Чернігівська область

За ніч і ранок постійні повітряні тривоги: Чернігів, Ніжин, Остер, Десна. Оборонні бої на підступах до Чернігова. Вночі російська армія обстрілювала околиці Чернігова, за попередніми даними горіли 10 житлових будинків.

Сумська область

Загалом в області ніч пройшла тихо, крім Охтирського району та міста Охтирка. Їх знову бомбила російська авіація, поки немає зв'язку.

Всю ніч тривали переговори по "зеленому коридору" з Сум і попередньо його відкрили. Вчора з 09:00 до 21:00 він працював, обійшлося без жертв, незважаючи на провокації ворога.

Полтавська область

Ніч була спокійна, вранці повітряна тривога в Лубнах. Два етапи евакуації з Сум завершилися успішно. 5 тисяч осіб і 1 тисяча автомобілів в безпеці.

Друга колона вночі прибула до Полтави. Більшість евакуйованих-жінки і діти, а також іноземці з Індії, Китаю, Туреччини. З Полтави люди поїхали залізницею на захід. Тим, хто захотів залишитися, надано притулок.

Чернівецька область

Ніч була спокійною.

Івано-Франківська область

Теж тихо.

Луганська область

Обстріли Сєвєродонецька, Рубіжноготаі Кремінної, пожежі в житловому секторі в результаті попадання снарядів. Відсутній газ, частково вода і світло. Практично немає інтернету і зв'язку, люди переходять на національний роумінг. Вчора вдень був потужний обстріл Сєвєродонецька, загинув мирний житель.

Донецька область

У Краматорську повітряна тривога.

По Маріуполю - гуманітарний вантаж не надійшов. Росіяни бомбили авіацією будівлю Червоного Хреста - міжнародного та українського. У місті немає нічого - води, електрики, газу, їжі, ліків.

Волноваха - стабільно погано. Бої, але під контролем.

Решта місць - більш-менш нормально. Тільки в Новолуганському - обстріли, пошкоджений газопровід, будинки. Про жертви ще не повідомляли - немає можливості обстежити.

Одеська область

Ніч пройшла спокійно.

Миколаївська область

Відносно спокійно. Тримає оборону.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області спокійно. Друга ніч без тривог.

Харківська область

Обласний центр тримає оборону, активних наступальних дій не було, вночі була одинична атака околиць міста з повітря. Спіймали ще одного диверсанта.

Тривають бої в Ізюмі, в Чугуєві та Дергачах є потрапляння снарядів у житлові будинки.

Закарпатська область

Ніч пройшла спокійно.