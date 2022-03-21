ru ua
Пн, 21 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Війна Росії проти України призведе до тривалої інфляції в єврозоні, - ЄЦБ

Новость на русском →
Брюссель, Понеділок 21 березня 2022 09:04
Війна Росії проти України призведе до тривалої інфляції в єврозоні, - ЄЦБ Фото: заступник голови ЄЦБ Луїс де Гіндос Хурадо (weforum.org)
Автор: Юлія Бойко

Війна Росії проти України призведе до високого рівня інфляції в країнах єврозони. І він буде спостерігатися протягом тривалого періоду часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови Європейського центрального банку Луїса де Гіндоса Хурадо для Handelsblatt.

За його словами, до початку війни на 2022 рік ЄЦБ прогнозував зростання ВВП на рівні 4% і трохи менше на 2023 рік.

"У наших останніх прогнозах, навіть у гіршому сценарії на цей рік, ми як і раніше припускаємо зростання більш ніж на 2% в єврозоні", - зазначив він.

Він також підкреслив, що ніякої стагфляції очікувати не слід, але буде більш висока інфляція протягом більш тривалого періоду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄЦБ шукає фінансовий механізм, який дозволить українським біженцям в Європі конвертувати свої заощадження в інші валюти за розумним курсом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕЦБ Війна Росії проти України
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Ярно Хабіхт, ВООЗ: Переговори про гуманітарні конвої йдуть на найвищому рівні