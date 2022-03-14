Війна Росії проти України означає голод в Африці, - директор МВФ

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліна Георгієва вважає, що війна Росії проти України викличе голод в Африці. Вона також додала, що російська агресія принесе соціальні наслідки для багатьох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Георгієвій телеканалу CBS News.

"Дозвольте мені сказати наступне: Так, війна в Україні означає голод в Африці", - сказала Георгієва. Директор МВФ додала, що війна в Україні також призведе до соціальних наслідків у багатьох країнах. За її словами, це буде відчуватися по трьох каналах, які вже зробили помітний вплив. "По-перше-це ціни на сировину, енергоносії, зерно, добрива", - уточнила вона.