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Війна Росії проти України означає голод в Африці, - директор МВФ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліна Георгієва вважає, що війна Росії проти України викличе голод в Африці. Вона також додала, що російська агресія принесе соціальні наслідки для багатьох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Георгієвій телеканалу CBS News.

"Дозвольте мені сказати наступне: Так, війна в Україні означає голод в Африці", - сказала Георгієва.

Директор МВФ додала, що війна в Україні також призведе до соціальних наслідків у багатьох країнах. За її словами, це буде відчуватися по трьох каналах, які вже зробили помітний вплив.

"По-перше-це ціни на сировину, енергоносії, зерно, добрива", - уточнила вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо про зростанні цін на борошно, манну крупу та інші продукти в країнах Африки через війну Росії проти України.

Війна Росії проти України триває 19-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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