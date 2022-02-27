Війна Росії проти України: оперативні дані від Генштабу ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію в Україні станом на 13:00 27 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ в Facebook.
Оперативна інформація станом на 13:00 27.02.2022 щодо російського вторгнення
Триває повітряно-наступальна операція, в ході якої ворог продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури.
З 00: 00 27 лютого російські окупанти завдали 5 авіаційних і 16 ракетних ударів.
Ще одним центром концентрації окупаційних військ стала Республіка Білорусь:
- до аеродрому Мачулищі перекинуті 10 вертольотів зі складу 15 БР АА, що базується в населеному пункті Острів Псковської області, а також 2 літаки Ан-124 Повітряно-космічних сил;
- до аеродрому Барановичі-чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Перегрупувавши війська, противник здійснює наступальні дії в напрямку Києва. Сили оборони столиці вдало захищають місто.
Командувачем обороною Києва є генерал-полковник Олександр Сирський, комендантом оборони міста-Герой України, полковник Сергій Собко.
Ворог продовжує здійснювати військові злочини, здійснюючи обстріли мирних українських міст Харків і Балаклія.
Йде відчайдушна оборона міста ХЕРСОН.
Угруповання Чорноморського флоту ЗС РФ виведене з морських баз із завданням вражати надводні сили ВМС України.
Противник робив спроби висадки морського десанту в районі Чорноморська. Ворожий десант знищений.
Підрозділи Тихоокеанського флоту ЗС РФ також залучені у ведення бойових дій.
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