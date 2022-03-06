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Війна Росії проти України: понад 2000 іноземних студентів потребують евакуації

Автор: Олександр Мороз

Через війну Росії проти України з постраждалих міст на сьогодні потребують евакуації понад 2000 іноземних студентів. Українська сторона просить допомоги у країн їх громадянства для організації гуманітарних коридорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням звернення віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

"Це сотні громадян Індії, понад 700, Китаю, Пакистану, Туреччини та інших країн. Всього це більше 2 000 іноземних громадян, які сьогодні страждають від голоду, холоду і обстрілів разом з українськими студентами", - зазначила вона.

Вона також заявила, що у неї є питання до посольств, оскільки всю ніч велися листування з дипломатами. За її словами, в Маріуполі страждають близько 70 лише турецьких студентів. Українська сторона також намагається домовитися про евакуацію понад 100 китайських студентів із Сум.

Нагадаємо, Верещук також засудила світових лідерів, які не допомагають Україні в евакуації своїх громадян.

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Ірина ВерещукВійна Росії проти України