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Війна з Росією знищила 30% української інфраструктури, - міністр

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Київ, Вівторок 19 квітня 2022 02:18
Війна з Росією знищила 30% української інфраструктури, - міністр Вулиці Бучі (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що в результаті нападу Росії на Україну пошкоджено, або знищено до 30% української інфраструктури. Збитки перевищують 100 мільярдів доларів, а на відновлення знадобиться не менше двох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр упевнений, що для відновлення зруйнованої інфраструктури необхідно залучати заморожені російські активи. Україна раніше не повідомляла про конкретний вплив на інфраструктуру.

"Практично всі компоненти нашої транспортної інфраструктури в тій чи іншій формі постраждали", — заявив Міністр інфраструктури. Він заявив, що вторгнення Росії торкнулося від 20% до 30% всієї інфраструктури з різним ступенем пошкодження і руйнування.

Кубраков також зазначив, що понад 300 мостів на національних дорогах були зруйновані або пошкоджені, більш як 8000 км доріг потребують ремонту, а десятки залізничних мостів були підірвані.

Міністр інфраструктури повідомив, що західні країни повинні підтримати відновлення України. Першим джерелом коштів можуть стати активи Російської Федерації, які зараз заморожені практично у всіх великих країнах.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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