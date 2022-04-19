Війна з Росією знищила 30% української інфраструктури, - міністр

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що в результаті нападу Росії на Україну пошкоджено, або знищено до 30% української інфраструктури. Збитки перевищують 100 мільярдів доларів, а на відновлення знадобиться не менше двох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністр упевнений, що для відновлення зруйнованої інфраструктури необхідно залучати заморожені російські активи. Україна раніше не повідомляла про конкретний вплив на інфраструктуру.

"Практично всі компоненти нашої транспортної інфраструктури в тій чи іншій формі постраждали", — заявив Міністр інфраструктури. Він заявив, що вторгнення Росії торкнулося від 20% до 30% всієї інфраструктури з різним ступенем пошкодження і руйнування.

Кубраков також зазначив, що понад 300 мостів на національних дорогах були зруйновані або пошкоджені, більш як 8000 км доріг потребують ремонту, а десятки залізничних мостів були підірвані.

Міністр інфраструктури повідомив, що західні країни повинні підтримати відновлення України. Першим джерелом коштів можуть стати активи Російської Федерації, які зараз заморожені практично у всіх великих країнах.