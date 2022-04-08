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Війна Путіна зробила Росію міжнародним ізгоєм, - Байден

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П'ятниця 08 квітня 2022 04:15
Війна Путіна зробила Росію міжнародним ізгоєм, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Президент США Джо Байден схвалив переважну більшість голосів у Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй за виключення Росії з Ради ООН з прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

"Це значущий крок з боку міжнародного співтовариства, який ще раз демонструє, як війна Путіна зробила Росію міжнародним ізгоєм... Російські війська здійснюють військові злочини. Росії немає місця в Раді з прав людини", - заявив Байден.

Він також зазначив, що після історичного голосування Росія не зможе брати участь у роботі Ради з прав людини і поширювати там дезінформацію, оскільки слідча комісія Ради розслідує порушення і зловживання РФ прав людини в Україні.

"Фото, які ми бачимо з Бучі та інших районів України в міру виведення російських військ, жахають. Ознаки того, що людей згвалтували, катували, стратили, а в деяких випадках осквернили їх тіла, - це образа нашої загальної людяності. Брехня Росії не йде ні в яке порівняння з незаперечними доказами того, що відбувається в Україні", - зазначив президент США.

Байден додав, що продовжиться робота з відповідальними країнами по всьому світу, щоб зібрати докази військових злочинів, щоб притягнути Росію до відповідальності за скоєні звірства.

Також буде посилено тиск на російську економіку, щоб ізолювати РФ на міжнародній арені.

Нагадаємо, Росію виключили з Ради ООН з прав людини. "За" виключення РФ проголосували 93 держави.

Також стало відомо про те, що Росія погрожувала членам Генасамблеї ООН перед голосуванням за відсторонення РФ від Ради з прав людини.

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Російська Федерація Джозеф Байден
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