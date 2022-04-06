Війна проти України стала стратегічним провалом Путіна, - Квін

Дії російської армії на початкових етапах війни проти України стали стратегічним провалом для президента Росії Володимира Путіна. Який зашкодить самій Російській Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю тимчасово повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін на "24 каналі" .

За її словами, первісною метою російських військ було захоплення більшості українських територій. Але їм завдали поразки, і тепер Росія змушена перегрупуватися.

"Але, нарешті, ми вважаємо, що все, що зробив Путін - було надзвичайним стратегічним провалом. В кінцевому рахунку це значно зашкодить самій Росії. Це вже їй шкодить, але в кінцевому рахунку це буде стратегічним провалом для президента Путіна", - зазначила Квін.

Вона додала, що США роблять все, щоб збільшити ціну для Росії і змусити її відмовитися від війни проти України.