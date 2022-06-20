Як війна вплинула на безготівкові розрахунки: дані НБУ

Зокрема, в Україні протягом квітня 2022 року з використанням платіжних карток було здійснено понад 505 млн операцій на суму близько 375 млрд грн. Це менше на 20% за кількістю та 10% за сумою проти січня 2022 року.

"Таке скорочення в умовах війни не є значним та свідчить, що українська фінансова система продовжує стабільно функціонувати, а громадяни мають можливість забезпечувати свої фінансові потреби", - зазначили в НБУ.

Перевага надається безготівковим розрахункам

Також можна констатувати, що українці віддавали перевагу безготівковим операціям із платіжними картками, які є безпечнішими в умовах воєнного стану, повідомили в прес-службі.

Так, у квітні 2022 року частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток у межах України за сумою становила 71% (у січні 2022 року цей показник становив 62%).

За кордоном у квітні цього року українці з використанням платіжних карток українських банків витратили приблизно 75 млрд гривень, переважна більшість цих коштів - це оплата товарів у POS-терміналах торговельної мережі та отримання готівки в банкоматах вимушеними українськими переселенцями.

Втрата платіжної інфраструктури

Як зазначили в НУ, війна негативно вплинула на стан платіжної інфраструктури для приймання платіжних карток. За оцінкою НБУ кількість активних платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережах станом на 1 травня 2022 порівняно з початком року зменшилася на третину, а кількість банкоматів - на 20%.

"Це пов’язано з тим, що значна кількість таких платіжних пристроїв розташована в місцях, де ведуться активні бойові дії або на територіях, які тимчасово не контролюються українською владою. Також не всі торговельні підприємства відновили роботу на територіях, які були звільнені Збройними силами України",- йдеться в повідомленні.