Як війна вплине на здоров'я українців у довгостроковій перспективі: відповідь МОЗ

"Хотілося, щоби (війна - ред.) не вплинула і щоби перемога якомога скоріше настала. Але ми вже зараз розуміємо, що матимемо негативні наслідки, оскільки питання скринінгу, профілактичних оглядів сьогодні точно не в пріоритеті українців. А з огляду на те, що ми зараз маємо війну, а до цього два роки коронавірусної хвороби, яка теж обмежувала доступ до медичної допомоги, ми готуємось до декількох проблемних моментів", - пояснив Ляшко.

За його словами, перший - це потенційне збільшення росту хвороб із запущеними стадіями розвитку - онкологічних третьої та четвертої стадії, що стосується і гіпертонічних хвороб - будуть зростати інфаркти, інсульти в більш молодому віці.

Також міністр підкреслив, війна матиме вплив на стан психічного здоров'я.

"За попередніми аналізами, які ми робили на базі країн, де були локальні конфлікти, а в нас повномасштабна війна, потенційну кількість людей, яка потребуватиме психологічної підтримки, ми оцінюємо в плюс-мінус 15 мільйонів людей. З них, якщо не буде надана психологічна підтримка, приблизно 3 мільйони далі потребуватимуть ще допомоги психіатра чи психотерапевта. Потім, якщо знову не буде допомоги фахівця, то багато людей потребуватимуть медикаментозного лікування", - розповідає Ляшко.

Міністр також звернув увагу на таку річ, що війна призводить до того, що українці постарішають на 10-15 років.

"Мова йде не про зовнішній вигляд, але хвороби, які мали якусь вікову структуру, будуть зустрічатися на 10-15 років раніше, ніж це було до війни", - пояснює Ляшко.

Глава МОЗ закликав позбутися стигми щодо слова "психолог" чи консультацій у психолога через гарячу лінію.

"Коли ми кажемо про психолога, то чомусь у багатьох ідуть асоціації, певно, ще з радянських фільмів про психіатричну лікарню з білими халатами та зав'язаними руками, колючою проволокою. Якщо звернути увагу на американські фільми, то там консультації у психолога - це нормально. І нам також треба це зробити, бо люди, які переживають стрес і думають, що це їх не стосується, що вони стійкі, все одно потребуватимуть консультації психолога", - підсумував Ляшко.

Нагадаємо, раніше голова МОЗ розповів, що кожен десятий мешканець України може відчути наслідки для психічного здоров'я через війну.

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