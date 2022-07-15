Ця війна відрізняється від інших: як звичайні американці ставляться до вторгнення Росії в Україну

У сприйнятті звичайних американців вторгнення диктаторської Росії в Україну відрізняється від останніх воєн. У США традиційно підтримують демократичні нації.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів американський бригадний генерал у відставці, ветеран Іраку і Афганістану Марк Арнольд.

Як зазначив генерал, коренем війни в Афганістані та Іраку були атаки проти тероризму. "А потім ці війни також стали зосереджені на спробах створити демократичні суспільства, продовжуючи боротися з терористичними організаціями. Це концепції, які американці підтримували, але не для тривалих воєн", - сказав.

За його словами, переважна більшість американців бачать російсько-українську війну зовсім по-іншому. "Вони бачать озброєну ядерною зброєю націю, військову диктатуру, безжально атакуючу свого невинного демократичного сусіда. А американці люблять демократичні нації", - підкреслив Арнольд.

Він повідомив, що в його місті Коламбус, штат Огайо, багато людей повісили український прапор на своїх будинках.